Кто 19 марта в Туле останется без электричества
«Тулагорэлектросети» обесточат с 9.00 до 18.00 потребителей по следующим адресам: ул. Октябрьская, 304, 304 к. 3; ул. Коминтерна, 2-а; ул. Советская, 5, 5-а, 2 (Киоски); ул. Ленина, 7; пер. 1-й Красный, 15, 2; ул. Металлургов, 60, 62, 48, 60-а, 46, 50; ул. Металлургов, 60, 62, 46, 46-а; ул. Н. Островского, 25-37 (нечетн.); пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечетн.), 18-30 (четн.); пер. Броневой, 2-22 (четн.), 3-21 (нечетн.); Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Сафонова, 1-9; 3-й Лихвинский пр-зд, 17.
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