19 Март 2020 2020-03-19T07:00:43+03:00

Тульские школьники будут сдавать ЕГЭ позже, чем запланировано Фото: Алексей ФОКИН

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Уже известно, что Нижний Новгород уже перенес сроки сдачи на срок с 25 мая по 29 июня. Тем же путем идут и другие регионы: сроки досрочной сдачи ЕГЭ официально сдвигают на основной период сдачи Единого государственного экзамена.

О развитии ситуации в Тульском регионе на данный момент пока не ясно. "Комсомольская правда" - Тула" об этом обязательно сообщит.

ИСТОЧНИК KP.RU