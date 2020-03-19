2020-03-19T07:00:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские школьники будут сдавать ЕГЭ позже, чем запланировано

Из-за коронавируса в ряде регионов России внесла коррективы в сроки проведения ЕГЭ
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские школьники будут сдавать ЕГЭ позже, чем запланированоТульские школьники будут сдавать ЕГЭ позже, чем запланированоФото: Алексей ФОКИН
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Уже известно, что Нижний Новгород уже перенес сроки сдачи на срок с 25 мая по 29 июня. Тем же путем идут и другие регионы: сроки досрочной сдачи ЕГЭ официально сдвигают на основной период сдачи Единого государственного экзамена.

О развитии ситуации в Тульском регионе на данный момент пока не ясно. "Комсомольская правда" - Тула" об этом обязательно сообщит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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