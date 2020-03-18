Учреждения культуры Тульской области приостанавливают оказание услуг для посетителей и переходят в виртуальное пространство
В образовательных учреждениях культуры организовано дистанционное обучение школьников и студентов с использованием дистанционных средств связи.
Для простых жителей услуги учреждений культуры региона будут доступны в режиме онлайн. Например, на сайте Новомосковского музыкального колледжа размещены выступления симфонического оркестра в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Консерватории им. М.И. Глинки. Тульская областная филармония разместит записи концертов и будет проводить трансляции репетиций.
Региональный библиотечно-информационный центр предлагает принять участие в вебинарах, а также в проекте «Герой газетной полосы». Объединение центров развития культуры в режиме онлайн проведёт мастер-классы.
Все федеральные музеи, расположенные на территории региона, также подключились к акции и предложат целый спектр виртуальных программ для посетителей. Подробная афиша культурных мероприятий будет размещена на официальном сайте министерства культуры Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU