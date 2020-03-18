2020-03-18T17:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Учреждения культуры Тульской области приостанавливают оказание услуг для посетителей и переходят в виртуальное пространство

С 18 марта вводится временный запрет на проведение экскурсий, спектаклей, музыкальных и цирковых представлений, кинопоказов и других массовых мероприятий
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Учреждения культуры Тульской области переходят в виртуальное пространствоУчреждения культуры Тульской области переходят в виртуальное пространствоФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

В образовательных учреждениях культуры организовано дистанционное обучение школьников и студентов с использованием дистанционных средств связи.

Для простых жителей услуги учреждений культуры региона будут доступны в режиме онлайн. Например, на сайте Новомосковского музыкального колледжа размещены выступления симфонического оркестра в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Консерватории им. М.И. Глинки. Тульская областная филармония разместит записи концертов и будет проводить трансляции репетиций.

Региональный библиотечно-информационный центр предлагает принять участие в вебинарах, а также в проекте «Герой газетной полосы». Объединение центров развития культуры в режиме онлайн проведёт мастер-классы.

Все федеральные музеи, расположенные на территории региона, также подключились к акции и предложат целый спектр виртуальных программ для посетителей. Подробная афиша культурных мероприятий будет размещена на официальном сайте министерства культуры Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области директора очистных оштрафовали за отсутствие контроля за сточными водами
Учреждения культуры Тульской области приостанавливают оказание услуг для посетителей и переходят в виртуальное пространство
В рамках режима повышенной готовности в Тульской области вводятся новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности
Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режиме
Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреля
Житель Тульской области снимал порно со своей маленькой дочерью
Тульские соцсети атакуют фейковые сообщения о коронавирусе
Тульский «Арсенал» очень заинтересован в Жиркове
Хоккеисты из Тульской области сыграют в Кубке регионов против «Динамо-Юниор»
В Туле бензовоз влетел в ограждение
Тульский академический театр драмы закроется из-за коронавируса
В Тульской области госпитализировали 12 человек вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран
В Тульской области ФСБ выявила членов группировки подпольных оружейников
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит тулякам общение без ограничений
В Туле отменили проведение восточного праздника Навруз
Проект здания фондохранилища тульского музея изобразительных искусств получил одобрение
Тульский академический театр драмы не будет прерывать работу из-за коронавируса
В Тульской области водитель "Лады" влетела в заборное ограждение
18 марта в Туле остались без света дома на ул. Кирова и Курковой
Тульский областной театр юного зрителя отменил спектакли из-за коронавируса
Погода в Туле 18 марта: переменная облачность и +8 градусов
В Тульской области при пожаре в доме спасли человека
В Тульской области убрали несанкционированную свалку только после вмешательства прокуратуры
В соседнем с Тульской областью регионе зарегистрирован первый заболевший коронавирусом
Тульские музеи отменяют массовые мероприятия