В рамках режима повышенной готовности в Тульской области вводятся новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности
Так, с 18 марта в учреждениях начинают действовать ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
с 18 марта в учреждениях начинают действовать ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятийФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Организациям сферы физической культуры и спорта рекомендовано проводить тренировки в дистанционной форме.
Также, чтобы исключить массовое скопление детей во время пребывания на отдыхе, принято решение об отмене мероприятий детской оздоровительной кампании в период весенних каникул.
ИСТОЧНИК KP.RU