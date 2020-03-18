В рамках режима повышенной готовности в Тульской области вводятся новые меры санитарно-эпидемиологической безопасности

18 Март 2020 2020-03-18T17:33:49+03:00

с 18 марта в учреждениях начинают действовать ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий Фото: Алексей ФОКИН

Так, с 18 марта в учреждениях начинают действовать ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий

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Организациям сферы физической культуры и спорта рекомендовано проводить тренировки в дистанционной форме.

Также, чтобы исключить массовое скопление детей во время пребывания на отдыхе, принято решение об отмене мероприятий детской оздоровительной кампании в период весенних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU