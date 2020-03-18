2020-03-18T16:56:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режиме

По 12 апреля ежедневно в официальной группе зоопарка будут проводиться трансляции экскурсий
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режимеТульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режимеФото: материалы пресс-служб
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Девиз организаторов: «Карантин – не повод лишать себя удовольствия общения с живой природой!»

Экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям, будут начинаться в 11.00 и в 16.00. Также в прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах,

А по пятницам в 22.00 с помощью интернет-технологий можно будет присоединиться к ночной прогулке по экзотариуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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