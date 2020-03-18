Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режиме
По 12 апреля ежедневно в официальной группе зоопарка будут проводиться трансляции экскурсий
Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режимеФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
Девиз организаторов: «Карантин – не повод лишать себя удовольствия общения с живой природой!»
Экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям, будут начинаться в 11.00 и в 16.00. Также в прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах,
А по пятницам в 22.00 с помощью интернет-технологий можно будет присоединиться к ночной прогулке по экзотариуму.
ИСТОЧНИК KP.RU