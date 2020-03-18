2020-03-18T16:17:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреля

Каникулы для его обитателей, конечно, вынужденные — из-за повышения мер безопасности в регионе всвязи с возможностью заражения коронавирусом
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреляТульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреляФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Тульский областной экзотариум сообщил о закрытии для посещения обеих экспозиций — как на ул. Октябрьской, так и в Белоусовском парке. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вновь свои двери он распахнет после 12 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульский областной экзотариум переходит на работу в онлайн-режиме
Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреля
Житель Тульской области снимал порно со своей маленькой дочерью
Тульские соцсети атакуют фейковые сообщения о коронавирусе
Тульский «Арсенал» очень заинтересован в Жиркове
Хоккеисты из Тульской области сыграют в Кубке регионов против «Динамо-Юниор»
В Туле бензовоз влетел в ограждение
Тульский академический театр драмы закроется из-за коронавируса
В Тульской области госпитализировали 12 человек вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран
В Тульской области ФСБ выявила членов группировки подпольных оружейников
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит тулякам общение без ограничений
В Туле отменили проведение восточного праздника Навруз
Проект здания фондохранилища тульского музея изобразительных искусств получил одобрение
Тульский академический театр драмы не будет прерывать работу из-за коронавируса
В Тульской области водитель "Лады" влетела в заборное ограждение
18 марта в Туле остались без света дома на ул. Кирова и Курковой
Тульский областной театр юного зрителя отменил спектакли из-за коронавируса
Погода в Туле 18 марта: переменная облачность и +8 градусов
В Тульской области при пожаре в доме спасли человека
В Тульской области убрали несанкционированную свалку только после вмешательства прокуратуры
В соседнем с Тульской областью регионе зарегистрирован первый заболевший коронавирусом
Тульские музеи отменяют массовые мероприятия