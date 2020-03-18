Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреля
Каникулы для его обитателей, конечно, вынужденные — из-за повышения мер безопасности в регионе всвязи с возможностью заражения коронавирусом
Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреляФото: материалы пресс-служб
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Тульский областной экзотариум сообщил о закрытии для посещения обеих экспозиций — как на ул. Октябрьской, так и в Белоусовском парке. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Вновь свои двери он распахнет после 12 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU