Тульский зооэкзотариум закрылся на каникулы до середины апреля

18 Март 2020 2020-03-18T16:17:44+03:00

Каникулы для его обитателей, конечно, вынужденные — из-за повышения мер безопасности в регионе всвязи с возможностью заражения коронавирусом

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Тульский областной экзотариум сообщил о закрытии для посещения обеих экспозиций — как на ул. Октябрьской, так и в Белоусовском парке. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вновь свои двери он распахнет после 12 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU