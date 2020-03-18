Житель Тульской области снимал порно со своей маленькой дочерью

18 Март 2020 2020-03-18T16:14:17+03:00

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

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Житель Узловой насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, а также делал фото и видео процесса. Затем распространял порнографические материалы с участием девочки в интернете. События произошли в 2017 году.

Последующие 2 года мужчина хранил снимки и видеоролики на своем компьютере и отправлял фотографий порнографического содержания в сеть.

38-летнего мужчину обвиняют по статьям « использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста в целях изготовления порнографических материалов», « насильственные действия сексуального характера», «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»

Под влиянием собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU