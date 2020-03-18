Житель Тульской области снимал порно со своей маленькой дочерью
Житель Узловой насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, а также делал фото и видео процесса. Затем распространял порнографические материалы с участием девочки в интернете. События произошли в 2017 году.
Последующие 2 года мужчина хранил снимки и видеоролики на своем компьютере и отправлял фотографий порнографического содержания в сеть.
38-летнего мужчину обвиняют по статьям « использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста в целях изготовления порнографических материалов», « насильственные действия сексуального характера», «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»
Под влиянием собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU