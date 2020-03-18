Тульские соцсети атакуют фейковые сообщения о коронавирусе

18 Март 2020 2020-03-18T16:10:32+03:00

Следом за сообщениями о якобы распылением над городом лекарства чуть ли не каждый час появляются новые

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Очередной фейк гласит, что якобы завтра, 19 марта, опять же при помощи вертолетов будут замеряться очаги повышенной температуры среди населения.

Впрочем, эти сообщения уже достаточно комичны, благодаря своим формулировкам: надо подойти к раскрытой форточке в определенный час, и температуру замерят с воздушного судна при помощи лазера.

В чем суть таких фейков, неясна. Возможно, таким образом пытаются развлекаться запертые в четырех стенах школьники, распущенные на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU