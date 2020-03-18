В Тульской области госпитализировали 12 человек вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран
У них есть признаки респираторного заболевания
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В Тульской области госпитализировали 12 человек вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран. У них есть признаки респираторного заболевания.
На сегодняшний день в Тульской области не зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.
Под наблюдением медиков находится 266 человек. Все они вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран.
ИСТОЧНИК KP.RU