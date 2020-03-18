18 Март 2020 2020-03-18T13:46:57+03:00

У них есть признаки респираторного заболевания

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В Тульской области госпитализировали 12 человек вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран. У них есть признаки респираторного заболевания.

На сегодняшний день в Тульской области не зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.

Под наблюдением медиков находится 266 человек. Все они вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран.

ИСТОЧНИК KP.RU