В Тульской области ФСБ выявила членов группировки подпольных оружейников

18 Март 2020 2020-03-18T12:17:35+03:00

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ФСБ России выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны. В частности, в Тульской области.

Члены группировки восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливали боеприпасы. Среди них - пулеметы, взрыватели, тротил, порох и т.д.

В ходе обысков изъято 193 единицы огнестрельного оружия. Также была пресечена деятельность 10 подпольных мастерских по переделке оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU