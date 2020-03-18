В Тульской области ФСБ выявила членов группировки подпольных оружейников
Задержанные восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливали боеприпасы
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ФСБ России выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны. В частности, в Тульской области.
Члены группировки восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливали боеприпасы. Среди них - пулеметы, взрыватели, тротил, порох и т.д.
В ходе обысков изъято 193 единицы огнестрельного оружия. Также была пресечена деятельность 10 подпольных мастерских по переделке оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU