2020-03-18T10:53:54+03:00
Звезды

Проект здания фондохранилища тульского музея изобразительных искусств получил одобрение

Об стало известно на заседании градостроительно-земельного совета региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Одобрен проект строительства фондохранилища тульского музея изобразительных искусств. Об стало известно на заседании градостроительно-земельного совета региона.

К работам приступят уже в этом году. Предполагается построить пятиэтажное здание площадью более 5,5 тысяч кв. м. Фондохранилище позволит увеличить выставочные площади музея, так как сейчас часть помещений отведена как раз под хранение экспонатов.

В здании обеспечат необходимые условия для хранения ценнейших полотен российских и зарубежных художников. Более 600 кв. м будет использоваться для организации передвижных выставок. В здании хранилища также будут работать реставрационные мастерские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области ФСБ выявила членов группировки подпольных оружейников
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит тулякам общение без ограничений
В Туле отменили проведение восточного праздника Навруз
Проект здания фондохранилища тульского музея изобразительных искусств получил одобрение
Тульский академический театр драмы не будет прерывать работу из-за коронавируса
В Тульской области водитель "Лады" влетела в заборное ограждение
18 марта в Туле остались без света дома на ул. Кирова и Курковой
Тульский областной театр юного зрителя отменил спектакли из-за коронавируса
Погода в Туле 18 марта: переменная облачность и +8 градусов
В Тульской области при пожаре в доме спасли человека
В Тульской области убрали несанкционированную свалку только после вмешательства прокуратуры
В соседнем с Тульской областью регионе зарегистрирован первый заболевший коронавирусом
Тульские музеи отменяют массовые мероприятия