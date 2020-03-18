Проект здания фондохранилища тульского музея изобразительных искусств получил одобрение
Одобрен проект строительства фондохранилища тульского музея изобразительных искусств. Об стало известно на заседании градостроительно-земельного совета региона.
К работам приступят уже в этом году. Предполагается построить пятиэтажное здание площадью более 5,5 тысяч кв. м. Фондохранилище позволит увеличить выставочные площади музея, так как сейчас часть помещений отведена как раз под хранение экспонатов.
В здании обеспечат необходимые условия для хранения ценнейших полотен российских и зарубежных художников. Более 600 кв. м будет использоваться для организации передвижных выставок. В здании хранилища также будут работать реставрационные мастерские.
ИСТОЧНИК KP.RU