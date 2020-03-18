2020-03-18T09:44:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский областной театр юного зрителя отменил спектакли из-за коронавируса

Такое решение было принято в связи с указом губернатора о режиме повышенной готовности на территории региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Тульский областной театр юного зрителя отменил спектакли из-за коронавируса. Такое решение было принято в связи с указом губернатора Тульской области № 12 от 16.03.2020 года «О дополнительных мерах, принимаемых с связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Все спектакли отменены до 12 апреля.

Напомним, пока в регионе действует режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой нельзя проводить массовые мероприятия численностью более 1 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области ФСБ выявила членов группировки подпольных оружейников
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит тулякам общение без ограничений
В Туле отменили проведение восточного праздника Навруз
Проект здания фондохранилища тульского музея изобразительных искусств получил одобрение
Тульский академический театр драмы не будет прерывать работу из-за коронавируса
В Тульской области водитель "Лады" влетела в заборное ограждение
18 марта в Туле остались без света дома на ул. Кирова и Курковой
Тульский областной театр юного зрителя отменил спектакли из-за коронавируса
Погода в Туле 18 марта: переменная облачность и +8 градусов
В Тульской области при пожаре в доме спасли человека
В Тульской области убрали несанкционированную свалку только после вмешательства прокуратуры
В соседнем с Тульской областью регионе зарегистрирован первый заболевший коронавирусом
Тульские музеи отменяют массовые мероприятия