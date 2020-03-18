18 Март 2020 2020-03-18T09:44:31+03:00

Такое решение было принято в связи с указом губернатора о режиме повышенной готовности на территории региона

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Тульский областной театр юного зрителя отменил спектакли из-за коронавируса. Такое решение было принято в связи с указом губернатора Тульской области № 12 от 16.03.2020 года «О дополнительных мерах, принимаемых с связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Все спектакли отменены до 12 апреля.

Напомним, пока в регионе действует режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой нельзя проводить массовые мероприятия численностью более 1 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU