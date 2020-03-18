2020-03-18T09:14:44+03:00
Происшествия

В Тульской области при пожаре в доме спасли человека

Причина возгорания устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 марта в деревне Брусяновка Киреевского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:39.

К месту происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар ликвидирован через 9 минут.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади дома, закоптились помещения. Пожарные спасли человека с помощью дыхательного аппарата. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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