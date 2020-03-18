В Тульской области при пожаре в доме спасли человека
17 марта в деревне Брусяновка Киреевского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:39.
К месту происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар ликвидирован через 9 минут.
В результате происшествия сгорела кровля по всей площади дома, закоптились помещения. Пожарные спасли человека с помощью дыхательного аппарата. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU