В Тульской области убрали несанкционированную свалку только после вмешательства прокуратуры
В адрес главы администрации было внесено представление
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В поселке Теплое в районе дома 8 по переулку Коммунальный складировали отходы производства и потребления.
При этом администрация муниципального образования не принмала надлежащие меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки. К таким выводам пришла местная прокуратура.
В адрес главы администрации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU