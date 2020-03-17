В Тульской области убрали несанкционированную свалку только после вмешательства прокуратуры

17 Март 2020 2020-03-17T18:01:55+03:00

В адрес главы администрации было внесено представление

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В поселке Теплое в районе дома 8 по переулку Коммунальный складировали отходы производства и потребления.

При этом администрация муниципального образования не принмала надлежащие меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки. К таким выводам пришла местная прокуратура.

В адрес главы администрации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU