В Тульской области угарным газом отравился четырехлетний ребенок

17 Март 2020 2020-03-17T16:16:41+03:00

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Установлено, что в текущем месяце девочка 2016 года рождения, находясь в квартире в Пролетарском районе, получила отравление угарным газом. Ребенок был госпитализирован.0 Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, запланирован осмотр места происшествия с участием криминалиста, представителей УК и газовой службы, изъятие и исследование всей необходимой документации.

По результатам доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности» будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU