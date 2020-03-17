По Туле ходят фейковые сообщения о воздушной дезинфекции

17 Март 2020 2020-03-17T15:48:16+03:00

Такие сообщения поступают горожанам в мессенджеры

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В связи с паникой по поводу каронавируса в мессенджерах появились фейковые сообщения о якобы деизнфекции города с вертолета.

Авторы «информируют» о распылении дезинфецирующих средств в воздухе, которое должно осуществляться сегодня ночью.

Обращаем ваше внимание, что данная информация является фейковой и верить неизвестным авторам не следует.

ИСТОЧНИК KP.RU