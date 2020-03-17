Матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком» отменяется
Сроки приостановления чемпионата продлятся до 10 апреля
Фото: Архив "КП"
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Так, с учетом эпидемиологической обстановки запланированный на 21 марта домашний матч «Арсенал» - «Спартак», который должен был пройти в рамках 23-го тура, отменен до 10 апреля. Приостановка соревнований пройдет путем сдвига оставшихся 8 туров.
Такое решение было принято на общем собрании клубов НА «РФПЛ», где затрагивались вопросы реализации билетной программы на матч.
Данное решение является необходимой мерой с целью предотвращения распространения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU