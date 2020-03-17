Матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком» отменяется

17 Март 2020 2020-03-17T15:54:22+03:00

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Так, с учетом эпидемиологической обстановки запланированный на 21 марта домашний матч «Арсенал» - «Спартак», который должен был пройти в рамках 23-го тура, отменен до 10 апреля. Приостановка соревнований пройдет путем сдвига оставшихся 8 туров.

Такое решение было принято на общем собрании клубов НА «РФПЛ», где затрагивались вопросы реализации билетной программы на матч.

Данное решение является необходимой мерой с целью предотвращения распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU