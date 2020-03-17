18 марта в южной части Тулы будет пониженное давление воды

17 Март 2020 2020-03-17T15:07:54+03:00

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18 марта в Туле ожидается пониженное давление воды. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе I подъема Песоченского водозабора в южной части Центрального, Советского и Привокзального районов города с 9:00 и до окончания работ в Скуратовских поселках, п. Косая Гора, п. Менделеевский вода будет подаваться с пониженным давлением.

Приостановлена подача воды будет в д. Берники военный городок, д. Селиховое.

АО «Тулагорводоканал» предупреждает о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU