18 марта в южной части Тулы будет пониженное давление воды
На Песоченском водозаборе будут проводиться ремонтные работы
Фото: Архив "КП"
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18 марта в Туле ожидается пониженное давление воды. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе I подъема Песоченского водозабора в южной части Центрального, Советского и Привокзального районов города с 9:00 и до окончания работ в Скуратовских поселках, п. Косая Гора, п. Менделеевский вода будет подаваться с пониженным давлением.
Приостановлена подача воды будет в д. Берники военный городок, д. Селиховое.
АО «Тулагорводоканал» предупреждает о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU