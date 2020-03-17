2020-03-17T15:00:33+03:00
Общество

18 марта в южной части Тулы будет пониженное давление воды

Мария ВЛАСОВА
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18 марта с 9.00 в южной части Тулы ожидается пониженное давление воды. На первом подъеме Песоченского водозабора будут вести ремонтные работы.

Воды не будет в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов Тулы, в Скуратовских поселках, в п. Косая Гора и п. Менделеевском. В д. Берники и Селиховое подача воды не будет прекращена.

Водоснабжение восстановят по окончании работ. Одновременно возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа

ИСТОЧНИК KP.RU

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