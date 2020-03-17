2020-03-17T14:23:08+03:00
Происшествия

В Тульской области сотрудник УФСИН пойдет под суд за доставку мобильников осужденным

Мужчина полностью признал вину
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С июня по ноябрь 2019 года бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области проносил в колонию мобильные телефоны и комплектующие к ним. Мужчина доставлял запрещенные предметы по просьбе одного из осужденных и за вознаграждение. Всего он получил 49 тысяч рублей.

Кроме того, экс-сотрудник колонии закрыл глаза на использование мобильников на территории режимного учреждения, а также проигнорировал факты нарушений режима отбывания наказания осужденным. За это обвиняемый частями получал от осужденного 20 тысяч рублей.

Следственными органами СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «превышение должностных полномочий», «мелкое взяточничество», «получение взятки».

Мужчина полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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