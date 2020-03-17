В Туле задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

17 Март 2020 2020-03-17T12:38:40+03:00

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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего на ул. Братьев Жабровых в Туле. Напомним, конфликт между двумя мужчинами произошел днем 16 марта.

- 50-летний мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства, он признался в содеянном, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Проводится дальнейшая процессуальная проверка.

Полицейским предстоит установить все детали случившегося.

На данный момент известно, что мужчины были знакомы. Они договорились заранее встретиться. Более старший мужчина, вооружился травматическим пистолетом, чтобы уравновесить силы - оппонент был моложе и лучше физически развит. В какой-то момент градус разговора зашкалил и один из них выстрелил.

ИСТОЧНИК KP.RU