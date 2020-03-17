2020-03-17T12:26:26+03:00
Звезды

В Тульской области закроют Дом Толстого

Это произойдет с 7 по 19 апреля
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Ясной Поляне закроют для посещения Дом Толстого для подготовки к летнему сезону. Это произойдет с 7 по 19 апреля. В это время экскурсии будут проходить по маршруту «Заповедник – Флигель Кузминских».

В музее-заповеднике отмечают: подготовка к зимнему и летнему сезонам – стандартная процедура. Дом Льва Толстого закрывают 2 раза в год для проведения профилактических работ.

Сотрудники музея делают это для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области нашли тело мужчины в лесопосадке
Тулячка умыкнула чужой мобильник из раздевалки фитнес-клуба
В Туле задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
В Тульской области закроют Дом Толстого
В Богородицке ликвидируют свалку люминесцентных ламп
В Центральном парке Тулы восстановят неработающие аттракционы
Диспансеризация по-тульски: врачи проведут выездные медосмотры на 60 предприятиях региона
В Тульской области водители без прав устроили ДТП
Павшинский мост в Туле начали ремонтировать
В Тульской области женщина угодила под колеса «ВАЗ 2107»
Туляки из-за коронавируса раскупили антибактериальные гели
Баскетболистки тульского «Арсенала» пока на третьем месте
Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»
Тулячка оплатила долги по 56 штрафам ГИБДД под угрозой срыва поездки за рубеж