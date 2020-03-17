В Тульской области закроют Дом Толстого
Это произойдет с 7 по 19 апреля
Фото: Алексей ФОКИН
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В Ясной Поляне закроют для посещения Дом Толстого для подготовки к летнему сезону. Это произойдет с 7 по 19 апреля. В это время экскурсии будут проходить по маршруту «Заповедник – Флигель Кузминских».
В музее-заповеднике отмечают: подготовка к зимнему и летнему сезонам – стандартная процедура. Дом Льва Толстого закрывают 2 раза в год для проведения профилактических работ.
Сотрудники музея делают это для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами.
ИСТОЧНИК KP.RU