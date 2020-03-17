В Тульской области закроют Дом Толстого

17 Март 2020 2020-03-17T12:26:26+03:00

Это произойдет с 7 по 19 апреля

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В Ясной Поляне закроют для посещения Дом Толстого для подготовки к летнему сезону. Это произойдет с 7 по 19 апреля. В это время экскурсии будут проходить по маршруту «Заповедник – Флигель Кузминских».

В музее-заповеднике отмечают: подготовка к зимнему и летнему сезонам – стандартная процедура. Дом Льва Толстого закрывают 2 раза в год для проведения профилактических работ.

Сотрудники музея делают это для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU