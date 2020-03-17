17 Март 2020 2020-03-17T12:02:47+03:00

Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона

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В Богородицке ликвидируют свалку люминесцентных ламп. Ее уберут в кратчайшие сроки. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, жители Богородицкого района сообщили о свалке ламп в микрорайоне Жданковский по ул. Кольцевой.

Они обращали на нее внимание и ранее: в мае прошлого года, но ситуация кардинально не изменилась. Теперь в вопросе наметились сдвиги.

ИСТОЧНИК KP.RU