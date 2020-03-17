2020-03-17T12:04:59+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы восстановят неработающие аттракционы

На них можно будет прокатиться по окончании необходимых работ
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Центральном парке Тулы ведется реконструкция на площадке с аттракционами для молодежи и семейного отдыха. Ее завершат к 2021 году. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Впрочем, беспокоиться сейчас тулякам не стоит. В парке продолжают работать еще 34 аттракциона детского, семейного и экстремального типов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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