В Центральном парке Тулы восстановят неработающие аттракционы
На них можно будет прокатиться по окончании необходимых работ
Фото: Архив "КП"
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В Центральном парке Тулы ведется реконструкция на площадке с аттракционами для молодежи и семейного отдыха. Ее завершат к 2021 году. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Впрочем, беспокоиться сейчас тулякам не стоит. В парке продолжают работать еще 34 аттракциона детского, семейного и экстремального типов.
ИСТОЧНИК KP.RU