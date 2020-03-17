Диспансеризация по-тульски: врачи проведут выездные медосмотры на 60 предприятиях региона

17 Март 2020 2020-03-17T11:27:15+03:00

Работа уже началась - медики уже побывали на 11 предприятиях

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Жители Тульской области смогут пройти диспансеризацию, не отходя от рабочего места. Выездные медосмотры пройдут на 60 предприятиях региона и охватят не меньше 10 тысяч человек.

При этом работники смогут пройти не только профилактические медицинские осмотры, но и раннюю диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы в рамках акции «Здоровое сердце».

На сегодняшний день обследование уже прошли почти тысяча человек.

ИСТОЧНИК KP.RU