В Тульской области водители без прав устроили ДТП

17 Март 2020 2020-03-17T11:35:05+03:00

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16 марта в 22.20 на 32 км дороги «Кимовск – Епифань – Куликово Поле – Кресты» Кимовского района произошло ДТП.

24-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21060» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 217230» под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ 21060» и его пассажир, 25-летний молодой человек. Они получили травмы и были госпитализированы. Помощь медиков также потребовалась водителю «ВАЗ 217230». После оказания помощи его отпустили. Водители автомобилей не имели права на управление ими.

ИСТОЧНИК KP.RU