2020-03-17T11:11:22+03:00
Общество

Павшинский мост в Туле начали ремонтировать

О необходимости восстановительных работ говорили еще осенью прошлого года
Игорь КОПЫТОВ
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Павшинский мост в Туле начали ремонтироватьПавшинский мост в Туле начали ремонтироватьФото: Алексей ФОКИН
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Ремонт проводит специализированная мобильная бригада по обслуживанию мостов, созданная в прошлом году.

Ведется восстановление конуса основания моста, где было частично разрушено бетонное защитное покрытие. Ямы и трещины, которые появились в результате вымывания грунта, засыпают песком, а поверху укладывают новую плитку для дополнительной защиты. Кроме того, будет удалена растительность, которая своими корнями также способствует разрушению защитного бетонного слоя.

В ближайших планах – ремонт Московского путепровода, железнодорожного путепровода на Щекинском шоссе и Чулковского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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