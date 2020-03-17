Павшинский мост в Туле начали ремонтировать

17 Март 2020 2020-03-17T11:11:22+03:00

О необходимости восстановительных работ говорили еще осенью прошлого года

Изменить размер текста: A A

Ремонт проводит специализированная мобильная бригада по обслуживанию мостов, созданная в прошлом году.

Ведется восстановление конуса основания моста, где было частично разрушено бетонное защитное покрытие. Ямы и трещины, которые появились в результате вымывания грунта, засыпают песком, а поверху укладывают новую плитку для дополнительной защиты. Кроме того, будет удалена растительность, которая своими корнями также способствует разрушению защитного бетонного слоя.

В ближайших планах – ремонт Московского путепровода, железнодорожного путепровода на Щекинском шоссе и Чулковского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU