Павшинский мост в Туле начали ремонтировать
Ремонт проводит специализированная мобильная бригада по обслуживанию мостов, созданная в прошлом году.
Ведется восстановление конуса основания моста, где было частично разрушено бетонное защитное покрытие. Ямы и трещины, которые появились в результате вымывания грунта, засыпают песком, а поверху укладывают новую плитку для дополнительной защиты. Кроме того, будет удалена растительность, которая своими корнями также способствует разрушению защитного бетонного слоя.
В ближайших планах – ремонт Московского путепровода, железнодорожного путепровода на Щекинском шоссе и Чулковского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU