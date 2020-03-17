В Тульской области женщина угодила под колеса «ВАЗ 2107»
По предварительным данным, она неожиданно вышла на проезжую часть
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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16 марта в 17.20 на 2 км дороги «Щекино – Липки – Киреевск – автоподъезд к Шахтам» Щекинского района произошло ДТП.
71-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2107» наехал на пешехода, 44-летнюю женщину.
По предварительным данным, она неожиданно вышла на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU