2020-03-17T11:10:20+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина угодила под колеса «ВАЗ 2107»

По предварительным данным, она неожиданно вышла на проезжую часть
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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16 марта в 17.20 на 2 км дороги «Щекино – Липки – Киреевск – автоподъезд к Шахтам» Щекинского района произошло ДТП.

71-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2107» наехал на пешехода, 44-летнюю женщину.

По предварительным данным, она неожиданно вышла на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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