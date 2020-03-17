2020-03-17T10:52:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Туляки из-за коронавируса раскупили антибактериальные гели

Такая ситуация наблюдается в большинстве округов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляки из-за коронавируса раскупили антибактериальные гели. Такой вывод можно сделать, пройдя по аптекам и супермаркетам областной столицы.

- К сожалению, антисептики закончились. Когда они появятся снова, неизвестно, - рассказали корреспондентам "КП-Тула" сразу в нескольких аптеках города.

К слову, такая ситуация наблюдается в большинстве округов Тулы.

Отметим, что взамен антибактериальным гелям провизоры предлагают другие дезинфицирующие средства. Они пока еще остаются в наличии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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