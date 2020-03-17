Туляки из-за коронавируса раскупили антибактериальные гели
Такая ситуация наблюдается в большинстве округов
Фото: Алексей ФОКИН
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Туляки из-за коронавируса раскупили антибактериальные гели. Такой вывод можно сделать, пройдя по аптекам и супермаркетам областной столицы.
- К сожалению, антисептики закончились. Когда они появятся снова, неизвестно, - рассказали корреспондентам "КП-Тула" сразу в нескольких аптеках города.
К слову, такая ситуация наблюдается в большинстве округов Тулы.
Отметим, что взамен антибактериальным гелям провизоры предлагают другие дезинфицирующие средства. Они пока еще остаются в наличии.
ИСТОЧНИК KP.RU