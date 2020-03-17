Баскетболистки тульского «Арсенала» пока на третьем месте

17 Март 2020 2020-03-17T10:45:41+03:00

В заключительных матчах обменялись зоны ЦФО первой лиги они обменялись победами с орловским ОрёлГУ

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Тулячки в гостях вначале уступили в первом матче - 65:84 (25:19, 24:17, 14:17, 21:12), а потом взяли уверенный реванш — 81:63 (14:13, 13:24, 20:25, 16:19).

Таким образом «Арсенал», выиграв 6 из 12 матчей, занимают третью позицию в турнирной таблицы. Однако, окончательное место станет известным только после финишных матчей зоны между «ОрелГУ» и ивановской «Энергией-ЦФО». С учетом запрета на проведение игр со стороны РФБ, произойдет это не раньше 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU