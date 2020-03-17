2020-03-17T10:32:07+03:00
Спорт

Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»

Наши футболисты на сборах в Турции провели очередной контрольный матч
Игорь КОПЫТОВ
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Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»Фото: материалы пресс-служб
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Футболисты новомосковского «Химика-Арсенала» уверенно обыграли представителя казахстанской первой лиги «Астану-Жас» со счетом 2:0.

На 13-й минуте открыл счет Николай Злобин, а Роман Изотов в концовке игры — на 81-й минуте — поставил решительную точку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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