Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»
Наши футболисты на сборах в Турции провели очередной контрольный матч
Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»Фото: материалы пресс-служб
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Футболисты новомосковского «Химика-Арсенала» уверенно обыграли представителя казахстанской первой лиги «Астану-Жас» со счетом 2:0.
На 13-й минуте открыл счет Николай Злобин, а Роман Изотов в концовке игры — на 81-й минуте — поставил решительную точку.
ИСТОЧНИК KP.RU