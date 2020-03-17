Тулячка оплатила долги по 56 штрафам ГИБДД под угрозой срыва поездки за рубеж
25-летняя девушка задолжала более 60 тысяч рублей
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Тулячка оплатила долги по 56 штрафам ГИБДД из-за ограничения в праве выезда за границу. 25-летняя девушка задолжала более 60 тысяч рублей. Но в течение длительного времени не спешила ее выплачивать.
Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении неплательщицы в праве выезда за пределы России.
Не желая отказываться от запланированной поездки за границу, девушка погасила задолженность по штрафам.
ИСТОЧНИК KP.RU