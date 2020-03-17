2020-03-17T10:24:24+03:00
Происшествия

Тулячка оплатила долги по 56 штрафам ГИБДД под угрозой срыва поездки за рубеж

25-летняя девушка задолжала более 60 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тулячка оплатила долги по 56 штрафам ГИБДД из-за ограничения в праве выезда за границу. 25-летняя девушка задолжала более 60 тысяч рублей. Но в течение длительного времени не спешила ее выплачивать.

Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении неплательщицы в праве выезда за пределы России.

Не желая отказываться от запланированной поездки за границу, девушка погасила задолженность по штрафам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области нашли тело мужчины в лесопосадке
Тулячка умыкнула чужой мобильник из раздевалки фитнес-клуба
В Туле задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
В Тульской области закроют Дом Толстого
В Богородицке ликвидируют свалку люминесцентных ламп
В Центральном парке Тулы восстановят неработающие аттракционы
Диспансеризация по-тульски: врачи проведут выездные медосмотры на 60 предприятиях региона
В Тульской области водители без прав устроили ДТП
Павшинский мост в Туле начали ремонтировать
В Тульской области женщина угодила под колеса «ВАЗ 2107»
Туляки из-за коронавируса раскупили антибактериальные гели
Баскетболистки тульского «Арсенала» пока на третьем месте
Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»
Тулячка оплатила долги по 56 штрафам ГИБДД под угрозой срыва поездки за рубеж