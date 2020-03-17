17 Март 2020 2020-03-17T10:18:31+03:00

Два золота на счету тульских легкоатлетов на всероссийском турнире «Шиповка юных — Первый салют Победы» Фото: соцсети

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Наши спортсмены завоевали 2 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали.

Евгений Глебов и Валерия Хатиашвили стали победителями в прыжках в длину. Анна Васенина дважды становилась второй - в беге на 60 метров и прыжках в длину. В этих же дисциплинах Иван Кошелев взял серебро и бронзу.

Вторые места на пьедестале почета заняли: в прыжках в длину - Виталий Виноградов, в беге на 60 метров - Егор Полянский, на 600 метрах - Ярослав Щеглов. А Анастасия Глушкина в прыжках в длину показала третий результат.

ИСТОЧНИК KP.RU