2020-03-17T10:18:31+03:00
Спорт

Два золота на счету тульских легкоатлетов на всероссийском турнире «Шиповка юных — Первый салют Победы»

Традиционный турнир, прошедший в Орле, собрал несколько сотен участников
Игорь КОПЫТОВ
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Два золота на счету тульских легкоатлетов на всероссийском турнире «Шиповка юных — Первый салют Победы»Два золота на счету тульских легкоатлетов на всероссийском турнире «Шиповка юных — Первый салют Победы»Фото: соцсети
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Наши спортсмены завоевали 2 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали.

Евгений Глебов и Валерия Хатиашвили стали победителями в прыжках в длину. Анна Васенина дважды становилась второй - в беге на 60 метров и прыжках в длину. В этих же дисциплинах Иван Кошелев взял серебро и бронзу.

Вторые места на пьедестале почета заняли: в прыжках в длину - Виталий Виноградов, в беге на 60 метров - Егор Полянский, на 600 метрах - Ярослав Щеглов. А Анастасия Глушкина в прыжках в длину показала третий результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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