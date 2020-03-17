Игры тульского баскетбольного «Арсенала» будут перенесены из-за коронавируса
В соответствии с распоряжением Российской федерации баскетбола все соревнования будут приостановлены на три недели
Игры тульского баскетбольного «Арсенала» будут перенесеныФото: соцсети
Изменить размер текста:
Ограничения будут действовать с 20 марта по 10 апреля.
Несмотря на это, БК «Арсенал» на своей официальной странице в соцсетях разместил информацию, что и запланированные на 17-18 марта матчи второго дивизиона Суперлиги между иркутским «Иркутом» и тульским «Арсеналом» тоже не состоятся.
Соответственно и выездные встречи туляков с «Тамбовом», назначенные на 28-29 марта, тоже будут перенесены. Даты игр пока не называются.
ИСТОЧНИК KP.RU