2020-03-17T11:19:49+03:00
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Игры тульского баскетбольного «Арсенала» будут перенесены из-за коронавируса

В соответствии с распоряжением Российской федерации баскетбола все соревнования будут приостановлены на три недели
Игорь КОПЫТОВ
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Игры тульского баскетбольного «Арсенала» будут перенесеныИгры тульского баскетбольного «Арсенала» будут перенесеныФото: соцсети
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Ограничения будут действовать с 20 марта по 10 апреля.

Несмотря на это, БК «Арсенал» на своей официальной странице в соцсетях разместил информацию, что и запланированные на 17-18 марта матчи второго дивизиона Суперлиги между иркутским «Иркутом» и тульским «Арсеналом» тоже не состоятся.

Соответственно и выездные встречи туляков с «Тамбовом», назначенные на 28-29 марта, тоже будут перенесены. Даты игр пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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