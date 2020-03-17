2020-03-17T09:47:20+03:00
Общество

В Тульской области умирать стали меньше, но и рождаться тоже

Соотношение умерших и родившихся в регионе — почти два к одному
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области умирать стали меньше, но и рождаться тожеВ Тульской области умирать стали меньше, но и рождаться тожеФото: Алексей ФОКИН
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Тульская область по-прежнему среди регионов, где население неуклонно сокращается. Так, коэффициент смертности в 2019 году составил 15,9 на тысячу населения. В 2018 году этот показатель был выше - 16,2. Однако и темпы рождаемости в минувшем году упали — коэффициент всего 7,6 на тысячу населения. В то время, как в 2018 году этот показатель составлял 8,3.

Для улучшения демографической ситуации в регионе в последнее время принимается ряд мер. Среди них - ежемесячные выплаты в размере 4,5 тысячи рублей на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченного местом в детсад. Многодетные семьи могут получить выплату в размере 200 тысяч рублей взамен полагающегося им земельного участка. Кроме того, при рождении в этом году третьего и последующего ребенка установлен областной материнский капитал — 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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