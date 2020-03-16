16 Март 2020 2020-03-16T18:01:39+03:00

В Тульской области - режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой

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В Туле на входе в здание правительства региона начали измерять температуру. Для этого медсестры используют тепловизоры.

Напомним, в регионе вводится режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. С 17 марта переходят на дистанционное обучение школы, ссузы. Тульские вузы сделали это уже 16 марта.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU