2020-03-16T18:01:39+03:00
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В Туле на входе в здание правительства региона начали измерять температуру

В Тульской области - режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой
Мария ВЛАСОВА
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В Туле на входе в здание правительства региона начали измерять температуру. Для этого медсестры используют тепловизоры.

Напомним, в регионе вводится режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. С 17 марта переходят на дистанционное обучение школы, ссузы. Тульские вузы сделали это уже 16 марта.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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