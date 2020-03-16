В Туле на входе в здание правительства региона начали измерять температуру
В Тульской области - режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой
Изменить размер текста:
В Туле на входе в здание правительства региона начали измерять температуру. Для этого медсестры используют тепловизоры.
Напомним, в регионе вводится режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. С 17 марта переходят на дистанционное обучение школы, ссузы. Тульские вузы сделали это уже 16 марта.
Детские сады продолжают работать в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU