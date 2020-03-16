Двое туляков изнасиловали знакомую

16 Март 2020 2020-03-16T17:39:06+03:00

Один из обвиняемых также украл мобильник жертвы

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Пьяные 24-летний и 22-летний молодые люди изнасиловали знакомую. Инцидент произошел ночью 6 января в квартире на ул. Кутузова.

Затем один из обвиняемых украл сотовый телефон потерпевшей.

Следственными органами СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Молодых людей обвиняют в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и краже.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU