2020-03-16T17:18:19+03:00
Происшествия

Двое бывших зэков в Тульской области попытались переправить наркотики в исправительную колонию

Способ передачи был весьма оригинальным — при помощи арбалета
Игорь КОПЫТОВ
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Двое бывших зэков в Тульской области попытались переправить наркотики в исправительную колониюДвое бывших зэков в Тульской области попытались переправить наркотики в исправительную колониюФото: материалы пресс-служб
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Попытка не удалась — оба подозреваемых в незаконном обороте наркотиков были задержаны сотрудниками оперативного отдела ИК № 5 совместно с сотрудниками УМВД России по Тульской области.

У ранее судимых жителей Тульской области 1991 и 1996 годов рождения в ходе досмотра были обнаружены и изъяты в присутствии понятых арбалет и четыре стрелы к нему с прикрепленными скотчем полимерными свертками с веществом, предположительно наркотического содержания. В ходе экспертизы установлено, что в свертках суммарно находилось больше 18граммов марихуаны и почти 20 граммов амфетамина.

В отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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