2020-03-16T17:54:15+03:00
Общество

В Тульской области детские сады не закроют на карантин

Частично приостановлен образовательный процесс в 8 группах 5 детских садов
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области детские сады продолжат работать в штатном режиме. Дошкольные учреждения не коснется мера, которую распространили на школы, ссузы, вузы и учреждения дополнительного образования. Их с 17 марта переводят на дистанционную форму обучения.

Напомним, на прошлой неделе из-за низкой посещаемости по причине заболеваемости ОРВИ частично приостановили образовательный процесс в 8 группах 5 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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