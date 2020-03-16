В Тульской области детские сады не закроют на карантин
Частично приостановлен образовательный процесс в 8 группах 5 детских садов
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В Тульской области детские сады продолжат работать в штатном режиме. Дошкольные учреждения не коснется мера, которую распространили на школы, ссузы, вузы и учреждения дополнительного образования. Их с 17 марта переводят на дистанционную форму обучения.
Напомним, на прошлой неделе из-за низкой посещаемости по причине заболеваемости ОРВИ частично приостановили образовательный процесс в 8 группах 5 детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU