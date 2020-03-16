2020-03-16T15:13:35+03:00
Общество

Более 6000 человек по Тульской области обнаружены с гриппом и ОРВИ

Количество случаев заболевания были выявлены за неделю с 9 по 15 марта
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Более 6000 человек по Тульской области обнаружены с гриппом и ОРВИБолее 6000 человек по Тульской области обнаружены с гриппом и ОРВИФото: Алексей ФОКИН
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6189 случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Тульской области за неделю с 9 по 15 марта. Об этом сообщили на сайте регионального Роспотребнадзора. Отметим, что данное количество случаев на 18% ниже эпидемиологического порога, а также на 810 человек меньше, чем за прошлую с 2 по 8 марта. На данный момент в области сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа.

Напомним, что с сегодняшнего дня школьники и студенты ВУЗов ушли на дистанционную форум обучения из-за распространения коронавируса по стране. А, например, на прошлой неделе частично на карантин «ушли» 8 групп 5 дошкольных образовательных учреждений и 11 классов 6 школ.

Всю эпидемиологическую обстановку региона контролирует Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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