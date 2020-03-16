В Туле могут закрыть музей Симона Шейнина

16 Март 2020 2020-03-16T15:13:49+03:00

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В Туле могут закрыть музей-квартиру тульского конструктора-оружейника Шейнина Симона Матвеевича. Прокурор города обратился в суд с иском о возложении обязанности использовать помещение по целевому назначению.

Прокурорская проверка показала: учреждение не осуществлен государственный учет музейных предметов, они не внесены в государственный каталог. В связи с этим предметы, входящие в музейную коллекцию, не представляют собой никакой исторической или культурной ценности.

Кроме того, жилое помещение, в котором расположен музей, в нежилое не переведено. Постановлением главы администрации Тулы жилой дом признан аварийным и входит в первоочередной список домов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе.

- В ходе проведенной прокурорской проверки установлен факт предоставления частным учреждением культуры свободного доступа и посещения неопределенным кругом лиц аварийного жилого помещения, что создает предпосылки угрозы жизни и здоровью неопределенному кругу лиц: гражданам-посетителям музея, в связи с чем, такая деятельность является небезопасной и подлежит запрету, - говорится в сообщении Центрального суда Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU