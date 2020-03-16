Нетрезвый туляк по неосторожности стал убийцей

16 Март 2020 2020-03-16T14:30:06+03:00

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

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По предварительным данным двое мужчин поссорились на улице Калинина в Туле 9 марта. Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, ударил своего знакомого кулаком в лицо, после чего тот упал на землю и ударился головой.

В результате у 42-летнего мужчины произошло кровоизлияние в мозг, и на следующий день потерпевший скончался в больнице.

Следственные действия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU