Нетрезвый туляк по неосторожности стал убийцей
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Нетрезвый туляк по неосторожности стал убийцейФото: Алексей ФОКИН
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По предварительным данным двое мужчин поссорились на улице Калинина в Туле 9 марта. Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, ударил своего знакомого кулаком в лицо, после чего тот упал на землю и ударился головой.
В результате у 42-летнего мужчины произошло кровоизлияние в мозг, и на следующий день потерпевший скончался в больнице.
Следственные действия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU