16 Март 2020 2020-03-16T15:37:19+03:00

В одном из домов по улице Токарева в Туле обвалился дымоход Фото: Алексей ФОКИН

Произошло это во время проведения работ по капитальному ремонту кровли

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По информации ИА "Тульская пресса", в доме № 86-б, перед проведением работ никто не проверял состояние дымохода.

Из-за обвала, жильцам сейчас отключили газ. Жители обратились в администрацию города с просьбой решить проблему, поскольку управляющая компания утверждает, что у нее нет достаточно средств, поэтому ремонтировать дымоход, жильцам придется за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU