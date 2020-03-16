В одном из домов по улице Токарева в Туле обвалился дымоход
Произошло это во время проведения работ по капитальному ремонту кровли
В одном из домов по улице Токарева в Туле обвалился дымоходФото: Алексей ФОКИН
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По информации ИА "Тульская пресса", в доме № 86-б, перед проведением работ никто не проверял состояние дымохода.
Из-за обвала, жильцам сейчас отключили газ. Жители обратились в администрацию города с просьбой решить проблему, поскольку управляющая компания утверждает, что у нее нет достаточно средств, поэтому ремонтировать дымоход, жильцам придется за свой счет.
ИСТОЧНИК KP.RU