2020-03-16T13:40:59+03:00
Спорт

В Туле прошел региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Спортивный праздник не имел ограничений по возрасту
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле прошел региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»В Туле прошел региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»Фото: соцсети
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На старт на лыжной базе "Спартак" в Щегловской засеке вышли 340 спортсменов из 22 районов Тульской области.

Погода позволила провести все на самом высшем уровне. В программе были традиционный бег с барьерами на дистанциях от 2 до 7 километров, отжимания, подъем туловища и многое другое. Результаты своих тренировок продемонстрировали как совсем еще юные участники — начиная от 9 лет, так и настоящие ветераны любительского спорта старше 70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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