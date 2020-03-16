В Туле прошел региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

16 Март 2020 2020-03-16T13:40:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На старт на лыжной базе "Спартак" в Щегловской засеке вышли 340 спортсменов из 22 районов Тульской области.

Погода позволила провести все на самом высшем уровне. В программе были традиционный бег с барьерами на дистанциях от 2 до 7 километров, отжимания, подъем туловища и многое другое. Результаты своих тренировок продемонстрировали как совсем еще юные участники — начиная от 9 лет, так и настоящие ветераны любительского спорта старше 70.

ИСТОЧНИК KP.RU