Волейболистки «Тулицы» начнут финальные поединки без зрителей

16 Март 2020 2020-03-16T13:14:36+03:00

По крайней мере, это коснется двух первых игр, которые должны пройти в Липецке

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Напомним, что на минувших выходных тулячки в решающем, пятом матче полуфинальной серии высшей лиги «А» против нижегородской «Спарты» победили со счетом 3:2. При этом «Тулица» уступила в первой партии - 23:25, но потом уверенно наверстала разрыв - 25:20, 25:22, ушла в глубокий провал в четвертой - 15:25, но вернула свои позиции в финале — 15:11. Таким образом, подопечные Александра Перепелкина выиграли серию, и теперь в финале встретятся с «Липецком».

Однако первые поединки на выезде в Липецке, назначенные на 21 и 22 марта, точно пройдут без зрителей, поскольку в регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий в целях профилактики коронавируса.

Финальная серия пройдет также до трех побед. После матчей в Липецке поединки состоятся 28 и (если потребуется) 29 марта в Туле. Если серия затянется до пятого матча, то он состоится также в Липецке 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU