В Заречье Тулы средь бела дня случился уличный грабеж
В Зареченском районе Тулы на улице Максима Горького произошло дневное нападение. Неизвестный туляк напал на мужчину и похитил гаджет, документы, карты и наличку.
Как сообщил в полицию потерпевший, грабитель сначала применил в отношении него насилие, а затем унёс с собой документы, банковские карты и мобильный телефон «Самсунг».
В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, которого они и задержали. Похищенное у него было изъято и передано владельцу. А на грабителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU