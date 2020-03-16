В Заречье Тулы средь бела дня случился уличный грабеж

16 Март 2020 2020-03-16T13:08:23+03:00

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В Зареченском районе Тулы на улице Максима Горького произошло дневное нападение. Неизвестный туляк напал на мужчину и похитил гаджет, документы, карты и наличку.

Как сообщил в полицию потерпевший, грабитель сначала применил в отношении него насилие, а затем унёс с собой документы, банковские карты и мобильный телефон «Самсунг».

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, которого они и задержали. Похищенное у него было изъято и передано владельцу. А на грабителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU