2020-03-16T13:08:23+03:00
Происшествия

В Заречье Тулы средь бела дня случился уличный грабеж

Потерпевший отдал грабителю даже документы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Зареченском районе Тулы на улице Максима Горького произошло дневное нападение. Неизвестный туляк напал на мужчину и похитил гаджет, документы, карты и наличку.

Как сообщил в полицию потерпевший, грабитель сначала применил в отношении него насилие, а затем унёс с собой документы, банковские карты и мобильный телефон «Самсунг».

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, которого они и задержали. Похищенное у него было изъято и передано владельцу. А на грабителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Заречье Тулы средь бела дня случился уличный грабеж