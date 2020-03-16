В Левобережном районе Тулы ограбили 55-летнего мужчину
Оказывается, что грабитель жил неподалеку от места преступления
В Левобережном районе Тулы ограбили 55-летнего мужчинуФото: Алексей ФОКИН
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Происшествие произошло в ночное время на территории района Левобережный в Туле. Жертвой грабежа стал 55-летний мужчина.
По предварительным данным, ночью на улицах района на пострадавшего внезапно напал злоумышленник, который нанёс ему несколько ударов, а после похитил все деньги и убежал прочь.
Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 40-летний мужчина, проживающий недалеко от места нападения. Сейчас полиция выясняет все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU