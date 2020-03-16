В Левобережном районе Тулы ограбили 55-летнего мужчину

16 Март 2020 2020-03-16T12:55:59+03:00

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Происшествие произошло в ночное время на территории района Левобережный в Туле. Жертвой грабежа стал 55-летний мужчина.

По предварительным данным, ночью на улицах района на пострадавшего внезапно напал злоумышленник, который нанёс ему несколько ударов, а после похитил все деньги и убежал прочь.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 40-летний мужчина, проживающий недалеко от места нападения. Сейчас полиция выясняет все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU