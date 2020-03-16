В Туле появится несколько новых школ и детских садов

16 Март 2020 2020-03-16T12:36:47+03:00

По части из них уже проведены проектировочные работы и заключены договора по по строительно-монтажным работам

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Так, уже в этом году должны быть построены и введены в эксплуатацию два детских сада — в поселке Северный и в микрорайоне «Времена года». Сейчас строители уже приступили к работе, все сроки соблюдаются.

Несколько более сложная ситуация со школой на 600 мест во «Временах года», на возведение которой в нынешнем году выделено 720 млн рублей. На начало текущей недели отставание составляет уже больше 10 дней. Однако оно должно быть ликвидировано в ближайшее время. Кстати, еще один детский сад должен появиться на Красноармейском проспекте. Сейчас в процессе заключения контракт на его строительство. О сроках сдачи данного объекта пока неизвестно.

Также в городской бюджет на текущий год заложены расходы на проектирование еще одной школы в Центральном округе Тулы на 1000 мест. Ориентировочная сумма проектно-сметной документации казне обойдется примерно в 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU