2020-03-16T12:36:47+03:00
Общество

В Туле появится несколько новых школ и детских садов

По части из них уже проведены проектировочные работы и заключены договора по по строительно-монтажным работам
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле появится несколько новых школ и детских садовВ Туле появится несколько новых школ и детских садовФото: Алексей ФОКИН
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Так, уже в этом году должны быть построены и введены в эксплуатацию два детских сада — в поселке Северный и в микрорайоне «Времена года». Сейчас строители уже приступили к работе, все сроки соблюдаются.

Несколько более сложная ситуация со школой на 600 мест во «Временах года», на возведение которой в нынешнем году выделено 720 млн рублей. На начало текущей недели отставание составляет уже больше 10 дней. Однако оно должно быть ликвидировано в ближайшее время. Кстати, еще один детский сад должен появиться на Красноармейском проспекте. Сейчас в процессе заключения контракт на его строительство. О сроках сдачи данного объекта пока неизвестно.

Также в городской бюджет на текущий год заложены расходы на проектирование еще одной школы в Центральном округе Тулы на 1000 мест. Ориентировочная сумма проектно-сметной документации казне обойдется примерно в 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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