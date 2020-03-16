16 марта в Туле на участке ул. Демонстрации ограничат движение транспорта
Ограничения вступят в силу с 15:00 и до 18:00 по мск
16 марта в Туле на участке ул. Демонстрации ограничат движение транспортаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 16 марта, с 15.00 до 18.00 в Туле будет ограничено движение от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской. На данном участке дороги запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке
Такие временные ограничения вводятся в связи с проведением выставки-ярмарки «Тула православная».
ИСТОЧНИК KP.RU