2020-03-16T12:35:44+03:00
Общество

16 марта в Туле на участке ул. Демонстрации ограничат движение транспорта

Ограничения вступят в силу с 15:00 и до 18:00 по мск
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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16 марта в Туле на участке ул. Демонстрации ограничат движение транспорта16 марта в Туле на участке ул. Демонстрации ограничат движение транспортаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 16 марта, с 15.00 до 18.00 в Туле будет ограничено движение от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской. На данном участке дороги запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке

Такие временные ограничения вводятся в связи с проведением выставки-ярмарки «Тула православная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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