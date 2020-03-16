16 Март 2020 2020-03-16T12:24:00+03:00

Защитник тульского "Арсенала" не попадет на матч со "Спартаком" Фото: материалы пресс-служб

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Футбольные «оружейники» не выпустят на поле их верного защитника Александра Денисова в матче против московского «Спартака». Такое наказание арсеналец понесёт за полученные жёлтые карточки.

Свою четвертую жёлтую карточку Денисов получил в минувшем матче с казанским «Рубином» за что и был дисквалифицирован на игру между «Арсеналом» и «Спартаком».

Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится 21 марта на Центральном стадионе в Туле. Начало в 16:30 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU